Uma reunião nesta semama fortaleceu o diálogo entre a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e os presidentes das associações de pequenos produtores do município.

No encontro, participaram o vice-prefeito Aparecido Donadoni, representante da subseção da OAB de Vilhena Wilson Moreira e servidores da Semagri.

Aparecido Donadoni que também é titular da Semagri aproveitou a ocasião para comunicar aos presidentes das associações sobre parcerias com Sebrae e Senar, convênios com instituições afins e andamentos na regularização fundiária com o Incra.

O titular da pasta também ouviu as demandas dos representantes da associações e colocou a disposição a Semagri para atender as necessidades dos produtores rurais do município estabelecido dentro da lei.