A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 4, a operação “Carta Marcada”, que investiga o tráfico de drogas por meio de remessas postais via Correios, originárias do estado do Paraná, para a cidade de Cerejeiras, em Rondônia.

A operação contou com a participação de diversos agentes federais, que cumpriram mandado de busca e apreensão em endereço suspeito.

Segundo as investigações, as drogas eram enviadas pelo correio em pequenas quantidades e destinadas a traficantes em Cerejeiras. Após a entrega, os responsáveis pela distribuição das drogas as revendiam para usuários locais.

As autoridades policiais já identificaram os principais envolvidos no esquema criminoso. Todos os suspeitos serão interrogados e poderão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e outros crimes conexos, conforme previsto na legislação brasileira.

A PF reforça o seu compromisso em combater o tráfico de drogas em todas as suas formas, e continuará trabalhando incansavelmente para desmantelar organizações criminosas que atuam no país. A operação de hoje é mais um exemplo da eficácia do trabalho da PF no combate ao crime.