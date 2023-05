A situação auxílio-alimentação dos servidores do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) foi discutida na manhã de terça-feira (2) na Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia Legislativa (ALE) presidida pelo deputado Cássio Gois (PSD).

Na Comissão, presidida pelo deputado Cássio, servidores do DER-RO estiveram participando e denunciando a situação do auxílio-alimentação à categoria. Segundo os funcionários da autarquia, desde 2017 não há correção do auxílio a cerca de 500 servidores.

O DER está sendo fundamental no governo Marcos Rocha (União Brasil), segundo o deputado Cássio, desde o primeiro mandato, inclusive com a realização de projetos como o “Tchau Poeira”, que é aplicado com sucesso na maioria dos municípios de Rondônia.

O governo, disse o deputado Cássio Gois, já se comprometeu a encaminhar projeto para apreciação dos deputados. Hoje, a alimentação é distribuída por uma empresa terceirizada.

Cássio solicitou que o auxílio seja transformado em pecúnia, para que o servidor possa escolher onde e o que comer, e que a proposta seja encaminhada o mais rapidamente para a análise dos deputados.