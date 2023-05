O fortalecimento na estrutura da Polícia Militar de Rondônia – PMRO tem refletido positivamente nas ações desenvolvidas pela Corporação, apontada como a primeira mais bem avaliada na região Norte do Brasil e a oitava mais bem avaliada do país, conforme aponta a pesquisa apresentada pelo Instituto Genial/Quaest, realizada entre os dias 13 a 16 de abril.

É mais uma notícia destacada pelo governador do Estado, Marcos Rocha, ao mesmo tempo que reforça os investimentos e comprometimento de cada policial que cumpre a missão de proteger a sociedade.

O Instituto de Pesquisa, filiado à Abep – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, evidencia o salto que a Polícia Militar tem dado nos últimos anos. Esse reconhecimento de destaque, especialmente na região Norte do Brasil, se dá devido aos investimentos realizados pelo Governo de Rondônia, seja em tecnologia, valorização da carreira policial, com a diminuição do interstício para promoção de oficiais e praças, bem como realização de cursos de formação, aperfeiçoamento e habilitação ao público interno.

“É um orgulho para toda a população ter sua Polícia Militar reconhecida como uma instituição comprometida, eficiente e confiável. A confiança e o apoio da comunidade são essenciais para o sucesso das ações policiais, e a PMRO tem conquistado isso, por meio de um trabalho transparente e voltado às necessidades da sociedade”, disse o governador, destacando o compromisso do Governo do Estado em estruturar cada vez mais as forças de segurança.

Tem-se, ainda a implementação tecnológica, em que a PMRO tem buscado implementar sistemas avançados de comunicação, como rádios digitais e softwares de gerenciamento operacional, e bem assim a implementação de sistema de monitoramento nas viaturas policiais, as quais são modernas e equipadas para o melhor conforto do profissional de segurança. Isso permite uma maior agilidade nas operações policiais, melhorando a resposta às ocorrências e fortalecendo o combate ao crime. Essas ações têm contribuído para elevar a qualidade do trabalho realizado pela instituição e, consequentemente, sua excelente avaliação.