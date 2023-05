A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou nesta semana que já foi pago o recurso que ela destinou no valor de R$ 100 mil para a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), mantenedora do Hospital São Daniel Comboni de Cacoal.

O hospital atende pacientes de toda a região do Cone Sul de Rondônia no tratamento de câncer.

O recurso destinado pela parlamentar será utilizado para suprir gastos da enfermaria. Rosangela Donadon afirmou que a saúde é uma das principais demandas da população e que é necessário garantir o acesso à saúde de qualidade para todos.

A deputada informou que destinou o recurso para o hospital que é referência no tratamento de câncer em Rondônia atendendo um pedido feito pelo vereador de Chupinguaia Idenei Dummer durante o leilão do ano passado que contou com a presença da diretora da ASSDACO, Aparecida de Miranda, popular Cidinha e seu esposo Antônio Pedro de Oliveira.

A parlamentar destacou que ficou feliz em contribuir com o trabalho realizado pelo Hospital São Daniel Comboni.

“Sei do tratamento de excelência oferecido pelo Hospital São Daniel Comboni no combate ao câncer. Por isso, destinei o recurso no valor de R$100 mil que já foi pago e está na conta da instituição e vai contribuir com o trabalho realizado no hospital que atende pacientes de todo o Cone Sul”, disse a deputada que reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em prol da melhoria da saúde em Rondônia.