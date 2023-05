A Sicoob Credisul e a Associação Cooperar realizaram no sábado, 29 de abril, a entrega das chaves do prédio do Hospital Cooperar à Unimed Vilhena (RO).

Em fase de acabamento, a ideia é compartilhar o acesso para que a Unimed já comece a equipar a unidade hospitalar.

A solenidade de entrega contou com a presença da diretoria das três instituições, delegados, conselheiros, colaboradores e a imprensa local, que aproveitaram para conferir o espaço.

O hospital, que teve suas obras iniciadas em 2019 com o terreno doado pelo empresário Fábio Antônio de Faria, possui mais de 9 mil metros de área construída, abrigando 13 salas de observação, pronto atendimento, unidade de diagnóstico por imagem, (ultrassonografia, raio-x, tomografia, ressonância e hemodinâmica), 4 centros cirúrgicos e 7 leitos de recuperação, unidade de quimioterapia, endoscopia, parto humanizado e consultórios pediátricos, além de 30 leitos para hotelaria hospitalar. O investimento na construção está em torno de R$ 60 milhões.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, relembra o início do projeto, destacando a satisfação em contribuir para o setor da saúde da região. “Tentamos reunir um grupo de pessoas para construir o hospital, mas não dava certo, pois o investimento era alto. Até que um dia decidimos encabeçar o projeto por conta própria. Vimos que a Sicoob Credisul já tinha estrutura e porte para isso. Levamos ao conselho e assembleia, que deram a aprovação. Hoje estamos aqui compartilhando as chaves com a Unimed para a montagem do novo hospital. É muito gratificante! E não fizemos sozinhos, contamos com a participação de muitas pessoas que acreditaram no projeto e se disponibilizaram a ajudar”.

João Carlos de Freitas, presidente da Associação Cooperar, destaca que a entrega veio no momento certo, pois a obra está praticamente pronta. “Participamos desse projeto sem remuneração, com o propósito de oferecer um local com saúde de qualidade, que vai elevar o padrão oferecido na região e que em breve vai estar em funcionamento. O projeto sofreu muitas alterações até atingir esse tamanho e ter todo esse potencial. Visitamos outras unidades para ser referência e aproveitar toda a área doada. Temos só que agradecer a todos que contribuíram”, disse Freitas.

Para Elcio Rossi, presidente da Unimed Vilhena, o hospital vai desafogar a saúde do município, concentrando os atendimentos sem a necessidade de buscar outras localidades. “O hospital terá atendimento geral, com equipamentos de alta qualidade em todas as especialidades. Receberemos vários planos de saúde e teremos um produto específico para o atendimento no hospital. Preparamos uma unidade que atenda a tudo, sem precisar de deslocamento para outras cidades”.

Vilmar Saúgo, diretor Executivo da Sicoob Credisul, adiantou os próximos passos da cooperativa após a entrega oficial do hospital. “Encerrando esse projeto, a Sicoob Credisul vira a página e, junto com a Associação Cooperar, vai pensar em outros investimentos e projetos importantes para a cidade. Com a entrega da obra, o hospital fica por conta da Unimed”.

A equipe da Associação Cooperar permanece no prédio até a entrega oficial, dando suporte e realizando adequações nos espaços de acordo com as necessidades da Unimed. Assim que finalizado, a unidade hospitalar passa por uma vistoria da Anvisa, e com a aprovação, poderá iniciar os atendimentos. A expectativa é de que o Hospital Cooperar inicie os atendimentos em setembro deste ano e gere até 200 empregos diretos, inclusive, os currículos já estão sendo recrutados no site e e-mail: vagas@unimedvilhena.com.br da instituição.