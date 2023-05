Xuxa, Alcione e Patrícia Poeta são algumas das tantas personalidades atendidas pelo dentista Avelino Veit Neto, nascido em Vilhena, em 1980, e que mora no Rio de Janeiro desde que foi estudar e por lá se estabeleceu, há cerca de duas décadas e meia.

As artistas citadas, entre outras personalidades da política e do esporte, não são apenas clientes do profissional; tratam-no como amigo.

Ele é dono de uma das mais respeitáveis clínicas odontológicas da capital carioca, junto com a esposa, Cynthia Penteado Veit. Ela também é cirurgiã dentista; estão casados desde 2002 e têm um casal de filhos: Layla e Nathan.

Avelino formou-se na Faculdade Estácio de Sá. Fez diversas especializações e participou de conferências internacionais. Tornou-se doutor em reabilitação oral e implantes zigomáticos para grandes reconstruções orais, em Campinas (SP), na Universidade Mandic.

Neste mês de maio, Avelino Veit foi convidado para ministrar um curso em Harvard, nos Estados Unidos. Mesmo morando há tanto tempo na “Cidade Maravilhosa”, o profissional sempre faz questão de mencionar suas origens: “Rondoniense com orgulho”.

Ele é filho de Cezira e de Paulo Veit, sendo este um dos primeiros odontólogos de Vilhena, estabelecido na cidade desde 1978. “Desde pequeno, meu filho me acompanhava ao consultório vestido de branco e dizendo que gostaria de seguir meus passos”, afirma, com orgulho, doutor Paulo, ao Extra de Rondônia. Ele é pai, também, de Natália e de Paula Veit, que foi Miss Rondônia 1998.

COMENDADOR

Recentemente, Avelino Veit foi homenageado com a maior comenda oferecida a um cidadão do Rio de Janeiro: a Medalha Tiradentes, outorgada em sessão solene na Assembleia Legislativa. Alcione, diva da música brasileira, esteve presente na cerimônia, cantou e discursou em homenagem ao vilhenense.

“Ele não tratou somente da minha boca. Ele também fez muito pela minha autoestima. É um grande profissional, e atua na área social”, destacou a cantora “Marrom”.

Em seu discurso, o vilhenense disse que “o prêmio é de um trabalhador”. Assim se define. Ele foi homenageado, também, pelo Governo do Rio pelo seu trabalho em prol da cidadania, por atender crianças carentes e mulheres vítimas de violência.

Nas redes sociais na internet, Veit tem milhões de seguidores — só no Instagram, soma 1,5M —, distribuindo sorrisos de um empreendedor e mensagens de otimismo apropriadas a um brasileiro bem-sucedido e de credibilidade.

ENSAIO POLÍTICO EM RONDÔNIA

Quando ainda era estudante, em 2000, com menos de 20 anos de idade, Avelino Veit ensaiou uma carreira política em Rondônia.

Nas férias, acabava envolvido em palestras em escolas públicas de Vilhena e em projetos sociais com distribuição de escovas de dente. Veitinho, como era conhecido na cidade, restou cotado para deputado estadual. Mas decidiu não se candidatar e se estabelecer no Rio.

Ainda na época de adolescente, ele também gravava programas, com entrevistas e coberturas de evento, para a tevê CNT [que deixou de funcionar em Vilhena]. Estava ali esboçado o talento de comunicador carismático que o rapaz agregou às suas atividades e usa para alavancar ainda mais a sua profissão, exercida no cenário de novela que é o poético bairro do Leblon, na zona sul carioca.