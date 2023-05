O estudante do distrito de União Bandeirantes (RO), Mayco William Antonelli, de 19 anos, elaborou sob orientação do professor Alisson Martins Albino, um projeto de fabricação de telhas sustentáveis que faturou um prêmio na 21ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia – Febrace, principal mostra nacional pré-universitária de projetos de ciências e engenharia, realizada na Universidade Federal de São Paulo – USP, na capital paulista. Para participar da feira o estudante contou com o apoio da Sicoob Credisul, que ajudou a custear as despesas de passagens e hospedagem.

O projeto consiste em derreter materiais plásticos que seriam descartados e, em seguida, fazer a prensagem junto com pó de serragem no formato de telha. Segundo Maicon, a ideia para a confecção do projeto surgiu de uma memória de infância. “Ainda pequeno me lembro de fazer algumas experiências com plástico derretido e água. Quando iniciei o projeto, o desafio foi descobrir a temperatura certa para derreter o plástico e fazer a prensagem com o pó de serragem”. O estudante conta que foi muito incentivado pelo professor, o que o levou a inscrever o projeto e a produzir um vídeo para participar das bancas on-line.

“Foi uma grande oportunidade participar da feira e ter contato com outros estudantes e projetos. É muito bom também saber que tive o apoio da Sicoob Credisul, espero que futuramente esse projeto possa ser algo maior e se tornar uma produção em nível mundial”, planeja Mayco.

Como prêmio, o estudante e o professor ganharam uma viagem para apresentarem o projeto durante a IV Mostra Nacional de Feiras de Ciências, realizada entre os dias 12 e 15 de setembro, em Brasília (DF). A mostra será aberta ao público.

O apoio a projetos sustentáveis semelhantes ao desenvolvido pelo Mayco vai de encontro ao Pacto Global firmado com a Organização das Nações Unidas (ONU), ao qual a Sicoob Credisul aderiu em setembro de 2022; e atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12, de consumo e produção consciente; e o 17, de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, que pretendem minimizar os problemas sociais, econômicos e ambientais até 2030.