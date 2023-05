D.A.V.J., de 21 anos, foi preso pela guarnição da Patrulha Reforço na noite de sexta-feira, 5, após protagonizar fuga alucinada por varias ruas e avenidas de Vilhena.

De acordo com informações apurados pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Avenida Paraná, quando na esquina com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, os militares observaram um motociclista em alta velocidade fazendo ziguezague na via.

Com isso, o suspeito recebeu ordem para parar, porém o mesmo não obedeceu e empreendeu fuga por diversas ruas e avenidas cometendo todo tipo de infração de trânsito, colocando em risco sua vida e de terceiros.

Após intensa perseguição o motociclista caiu em frente de uma casa na Rua 703, no bairro Bodanese.

Contudo, logo apareceu o pai do suspeito, atrapalhando o trabalho dos militares, com isso, recebeu voz de prisão e foi levado junto com o filho para a delegacia.

O rapaz que aparentava sinais de embriaguez foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual apontou 0,86mg/l de ar expelido pelos pulmões, comprovando que estava embriagado.

A motocicleta foi recolhida ao pátio da Ciretran.