N.S.C., conhecido no mundo do crime por “Buiú” foi preso na noite de sábado, 6, pela guarnição da Patrulha Reforço, após vender duas porções de maconha para um homem identificado pelas inicias L.H.S.G., numa casa localizada na Avenida Beira Rio, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, havia informações que aquele imóvel estava sendo usado como boca de fumo, e o proprietário era o fornecedor.

Com isso, policiais do Núcleo de Inteligência (NI) passaram a monitorar o local e na noite de ontem, observaram um homem que chegou num carro VW Gol, pegou um pacote e saiu rapidamente.

Contudo, a guarnição da Patrulha Reforço foi informada para abordar o condutor daquele veículo.

Durante a abordagem o motorista confessou que era usuário de drogas e havia comprado duas porções de maconha com N.S.C., conhecido por “Buiú” proprietário do imóvel.

O motorista assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a droga foi apreendida e ele liberado.

Entretanto, de posse das informações, a guarnição foi ao local e em contado com o suspeito, ele confirmou que vendia drogas e mostrou o local onde estavam escondidas 24 gramas de maconha embaladas no mesmo sistema encontrado com o homem que havia sido abordado pelos militares.

No local, ainda havia diversas pessoas que consumiam bebidas alcóolicas, entre elas um mulher identificada pelas iniciais L.A.G.F., na qual com ela foi localizada uma porção de maconha pesando uma grama. Ela informou aos PMs que era usuária e a drogas e que a maconha era para seu consumo. A mulher assinou um TCO, foi liberada e o entorpecente apreendido.

Buiú recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ele ficou a disposição da Justiça.