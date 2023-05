A Sicoob Credisul está com inscrições abertas para a 12ª edição do Concurso Cultural do Instituto Sicoob, que este ano terá como tema “Escola que coopera, faz um futuro melhor”.

Podem participar estudantes dos 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental, regularmente matriculados nas redes de ensino pública, privada e de cooperativas educacionais.

As inscrições vão até 9 de junho, as escolas interessadas em participar podem entrar em contato com uma agência Sicoob Credisul (ou para mais informações 69 3316-6153). O formulário de inscrição junto com o material didático do Concurso Cultural, está disponível no link. Ao participar, os alunos aprendem sobre o tema proposto e poderão expressar seus aprendizados por meio de desenhos, crônicas, poemas e tiras em quadrinhos, a depender do grau escolar.

O Concurso Cultural é norteado pelo quinto princípio do cooperativismo, cujos pilares são a educação, a formação e a informação, tanto de cooperados como da sociedade em geral. O objetivo é disseminar conhecimento, apoiado em ações indutoras do setor cooperativista que podem ser incluídas no cotidiano da sala de aula.

“Levar o Concurso Cultural para dentro da sala de aula, é unir o propósito da educação com as práticas cooperativista, assim preparar nossas crianças para um futuro mais humano, sustentável e, é claro, cooperativo”, comenta a Adevania Silveira, pessoa de apoio estratégico do Instituto Sicoob.

Os melhores trabalhos são selecionados e premiados nas seguintes etapas:

Premiação local: 12 alunos (três de cada categoria) receberão um kit escolar;

Premiação regional: quatro alunos (um de cada categoria) receberão um tablet e quatro professores ganharão R$ 1 mil;

Premiação nacional: quatro alunos (um de cada categoria) levarão para casa um notebook, quatro professores também ganharão pontos “Coopera” e as quatro instituições de ensino ganharão dois equipamentos novos: data show e caixa de som.