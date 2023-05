O deputado estadual Cirone Deiró citou, durante a última sessão legislativa, realizada na terça-feira (02), a necessidade do Governo do Estado atuar junto a Empresa Azul, por meio do chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves e do secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-governador, Sérgio Gonçalves, com o objetivo de buscar uma solução que assegure a frequência regular dos voos nos aeroportos do interior de Rondônia.

Cirone lembrou que o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), já realizou todos os investimentos necessários para garantir a segurança dos voos e atender às expectativas da população, que ultrapassa os 800 mil habitantes que residem no interior do estado.

Segundo o deputado, outra medida adotada pelo Governo do Estado para facilitar a operação de voos no interior do estado, foi a redução da alíquota do ICMS. “Essa decisão foi tomada com o objetivo de tornar as operações viáveis para as companhias aéreas e, assim, garantir a continuidade dos serviços aos passageiros”, explicou. Segundo o deputado, como a quantidade de voos continua sendo reduzida, é necessário dar sequência as discussões, com o objetivo de resolver o impasse.

Cirone afirmou que o problema afeta diretamente os usuários que dependem dos voos para viagens de negócios, saúde e lazer, causando impacto na economia e no desenvolvimento regional. “A suspensão desses voos gera transtornos e limita as possibilidades de mobilidade dos moradores dessas regiões”, afirmou.