O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) participou na manhã desta segunda-feira, 08, da sessão solene para entrega de título de Cidadã Honorária à promotora de justiça, Yara Travalon Vircardi, promovido pela Câmara de Vereadores de Vilhena.

Dra. Yara que há 17 anos atua na comarca de Vilhena, atualmente na promotoria de justiça titular da 2ª Procuradoria de Justiça da Comarca de Vilhena, sendo Curadora da Infância e Juventude, Educação, Cidadania, Direitos Humanos e Conflitos Coletivos pela Disputa de Terras Urbanas e Rurais está de mudança para a capital do estado, Porto Velho.

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores, local onde foi realizada a sessão, o parlamentar frisou que a homenagem à promotora é justa, uma vez que sempre cuidou com muito zelo da cidade de Vilhena.

“Quero destacar um ditado que vem lá do passado que diz o seguinte: muitos fazem a sua obrigação, muitos não fazem a obrigação, e alguns superam a obrigação. Então eu digo que, Doutora Yara a senhora superou, e eu sou testemunha disso, porque muitos adultos e crianças tiveram o seu olhar”, diz o parlamentar.

Luizinho Goebel também ressaltou que a Promotora de Justiça lutou por melhorias nas escolas e a valorização dos servidores públicos. Além disso, conforme Goebel, a Dra. Yara sempre se preocupou com tudo o que envolve os alunos, uma vez que para ela as “crianças são o futuro de amanhã”.

“A Dra. Yara é uma mulher prestativa, corajosa, ousada e lutadora. Por isso, e por muitas outras qualidades é muito justa e merecida esta homenagem. Assim, neste momento destaco que nós temos uma Cidadã Honorária na nossa cidade de Vilhena”, enfatizou.

Antes de finalizar o seu discurso, o deputado que foi um dos principais oradores da sessão, chamou à frente do plenário a mãe, a sogra e a filha da homenageada para prestar uma singela homenagem. Vídeo com o depoimento do esposo, promotor de justiça, e imagens com a trajetória do pai (in memoriam) também foram mostrados à Dra. Yara.

“Vou encerrar meu discurso afirmando que a Dra. Yara nasceu com o dom de ser promotora de justiça”, finalizou.