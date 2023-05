Os representantes dos estabelecimentos comerciais inscritos no Roteiro Gastronômico do 6º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, participaram do workshop de produção de tucupi ministrado pelo chef acreano Jaire Cunha.

A oficina aconteceu no último sábado, 06 de maio, no espaço Gourmet do CTC Sicoob Credisul.

O tucupi é um alimento tradicional da região Norte, extraído da mandioca quando ralada e espremida. A produção passa pelo processo de separação, cozimento e fermentação. O caldo tem a cor amarelada, além de sabor e cheiro marcantes, e pode ser utilizado em diversos pratos. “A ideia de ensinar o passo a passo é para que os estabelecimentos possam aprender a produzir e incrementar em suas receitas, e tornar seu uso mais forte na região. O processo de tucupi é simples, porém demorado, mas o sabor final vale a pena”, ressaltou o chef.

Além de conferirem todas as etapas do preparo do tucupi, os participantes aprenderam receitas para aproveitar integralmente a mandioca, como um saboroso bolo, a base da farinha e a goma. Com o tucupi, foram preparados o tradicional tacacá e um delicioso arroz caldoso de rabada com jambu.

Durante 15 dias, o chef acreano especialista em comida regional, prestou assessoria para os 33 estabelecimentos comerciais inscritos no festival. Jaire reforçou em seus atendimentos a importância de utilizar produtos da terra e a riqueza em sabores que é possível incrementar aos pratos. “A ideia é sempre confiar no que temos de melhor no nosso estado com uso de insumos regionais, pois com eles é possível fazer pratos incríveis, dos mais simples e afetivos aos da mais alta gastronomia”.

Este ano o tema do 6º Sicoob sabor será ‘Do Campo à Mesa’, baseado na tendência farm-to-table, iniciada nos Estados Unidos, a ideia é estimular o consumo e a produção de alimentos da região, aproximando produtores e comerciantes do ramo alimentício, incentivando a agricultura familiar e fortalecendo a identidade gastronômica.

Participam do Roteiro Gastronômico os seguintes estabelecimentos:

Restaurantes: Bon Appetit; Cozinha Árabe By Sondos; Espetos Bar 4A; Kenko Oriental; Manjericão Bistrô; Recanto da Praça; Sabor e Saúde; Teodora Gastronomia; Terrine Bistrô Et Café; Touro Loko e Zero Grau.

Bar: Diip Bar; Empório do Tereré e Cia; Ki-tal do Petisco, La Isla; Pretto Brewpub; e Strike Boliche Bar.

Pizzaria: Duall Pizzas; Sampa Pizzaria; e Restaurante e Pizzaria Veneza.

Hamburgueria: Cozinha do Leo; Frederico Burger Bar; Gamboa Barburger; Julians Grill; e Quintal Burger.

Cafeteria: Café La Vie; Caramelle Café; Chocolateria Brasileira; e Laranja Lima Cafeteria.

Doceria: A Casa do Doce; Casa do Brigadeiro; Rollers Sorveteria; e Signore Gelato.

O Sicoob Sabor acontece de 4 de julho a 1º de agosto, com roteiro gastronômico que traz uma variedade de pratos exclusivos criado pelos estabelecimentos a partir do tema da edição, uma vasta programação cultural que conta com aulas-show, oficinas, música, cinema, dentre outras atividades.