Pimenta Bueno recebeu, na última semana, membros da diretoria do AGIR36 para uma reunião que definiu as diretrizes da sigla partidária nesse município visando as eleições municipais de 2024.

Uma das siglas que mais cresce em Rondônia, o AGIR36 se movimenta após dar posse aos membros da executiva estadual no final de abril.

O ex-deputado federal Natan Donadon, presidente estadual da agremiação partidária, liderou o encontro com correligionários em Pimenta Bueno e saiu satisfeito da reunião. “A democracia nos possibilita manter esses encontros com a finalidade de ouvir propostas e sugestões da população. O AGIR36 tem esse propósito: ser um mecanismo de transformação da política municipal, estadual e nacional”, destaca.

No encontro ficou decidida a formação da executiva municipal e que o partido participará ativamente das eleições municipais de 2024 com candidatos aos cargos de prefeito e vereador em Pimenta Bueno.

Este é o segundo município onde a diretoria estadual anuncia candidaturas ao Executivo e Legislativo Municipal. O primeiro foi Porto Velho, onde o AGIR36 apresentará nominata completa na disputa eleitoral. Entretanto, Natan já antecipou que todos os municípios rondonienses terão representantes da sigla na corrida eleitoral.

Natan Donadon – que exerceu o mandato de deputado federal de 2004 a 2013, sendo responsável pela conquista de inúmeros benefícios para os municípios rondonienses, especialmente para a região do Cone Sul -, está animado e surpreso com a receptividade do AGIR36 nas visitas que faz pelos municípios rondonienses, e informa que, nos próximos dias, estará visitando outros municípios rondonienses.