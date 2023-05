Com apenas 22 anos, o jogador brasileiro já fez o bastante pelo Real Madrid para ser considerado uma estrela. Mas o que mais chama a atenção é o potencial que este jogador tem de fazer muito mais nos próximos anos.

Aqui falaremos de tudo o que há de mais importante sobre este jogador do Real Madrid. O que ele fez até então para o seu clube, o drama que ele viveu na seleção brasileira, o que esperamos para o seu futuro, etc.

Em resumo, você vai ler aqui sobre:

Rodrygo no Real Madrid

O drama na seleção brasileira

O que podemos esperar de Rodrygo nos próximos anos

E muito mais

Rodrygo Silva de Goes como jogador do Real Madrid

Foi no Real Madrid que Rodrygo conseguiu suas maiores glórias. Ele já tem uma coleção de títulos invejáveis, o mais importante deles é a Liga dos Campeões, competição que venceu vestindo a camisa do Real Madrid pela temporada 2021-2022.

Inclusive, foi nesta edição da Liga dos Campeões que Rodrygo marcou 2 gols em um minuto contra o Manchester City, o que levou o Real Madrid para uma prorrogação e mais tarde para a classificação para a final. No Real, o brasileiro ainda não é titular absoluto, mas isso é bastante compreensível. Estamos falando de uma equipe que conta com verdadeiras lendas em seu elenco. Ser reserva dos melhores do mundo não é problema algum.

Quando um jogador como Rodrygo está em campo, as odds de uma casa de apostas podem mudar radicalmente. Apostadores que conhecem sites especializados como o Mightytips apostas en Brazil já devem ter notado isso.

A convocação seleção brasileira de Rodrygo Silva de Goes

Todo jogador brasileiro sonha em ser convocado para a seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo. Mas a convocação seleção brasileira de Rodrygo, que parecia um sonho por algum tempo, se tornou um verdadeiro pesadelo.

Todos nós já sabemos o que aconteceu na Copa do Mundo de 2022. O Brasil chegou na competição com status de favorito nas casas de apostas e o clima era de confiança tanto por parte da equipe quanto por parte da torcida.

Entretanto, assim que enfrentou uma equipe europeia, o Brasil caiu. Foi enfrentando a Croácia pelas quartas de final. As equipes foram para a prorrogação com um 0×0 sofrido. No tempo extra, o Brasil até conseguiu abrir o placar. Mas faltando poucos minutos a Croácia empatou o jogo.

Na cobrança de pênaltis, Rodrygo foi o primeiro a bater pelo Brasil e o jogador perdeu o pênalti. Muitos afirmaram que a cobrança foi horrível. O Brasil acabou sendo eliminado e o sonho do hexa foi adiado mais uma vez.

Isso é o tipo de coisa que pode mexer com o psicológico de qualquer jogador. Esperamos que Rodrygo possa aprender com esse resultado negativo e se torne melhor como jogador profissional.

O futuro de Rodrygo Goes

Há uma expectativa enorme para o que Rodrygo pode fazer como jogador tanto pelo Real Madrid quanto pela seleção brasileira. O Real Madrid não esconde de ninguém que está tentando montar um verdadeiro esquadrão de elite repleto de brasileiros.

Rodrygo é um dos principais nomes deste projeto. Já no que diz respeito à seleção Brasileira, considerando a idade do jogador, apenas 22 anos, é razoável esperar que ele seja um dos responsáveis pelo hexa.

Afinal de contas, com a sua idade e o seu talento, Rodrygo provavelmente vai defender a seleção brasileira nas próximas duas ou três copas do mundo. Se ele não levar a copa do mundo, só duas coisas podem ter acontecido: sua carreira tomou um rumo radicalmente diferente do atual ou o Brasil fracassou miseravelmente no sonho do hexa.

Por agora, já temos algumas coisas certas sobre o futuro do jogador. Por exemplo, ele certamente vai passar os próximos anos no Real Madrid. O brasileiro tem a aprovação do clube e da torcida, dificilmente o clube deixaria um jogador tão novo e talentoso ir embora. A seleção brasileira até está em uma situação confusa agora. Afinal, não há um técnico definido, mas é razoável esperar que Rodrygo participe dos próximos jogos e da próxima copa.

Bom, isso é tudo sobre Rodrygo, uma verdadeira estrela em ascensão no Real Madrid. Os torcedores da seleção brasileira podem torcer o nariz ao ouvir falar do jogador, mas há muito que ele pode contribuir para a nossa equipe.

A boa notícia é que ele está em boas mãos. Há toda uma equipe de profissionais das mais diversas áreas capazes de ajudar o Rodrygo de diversas maneiras. Portanto, as chances são de que ele vai se tornar um jogador muito melhor nos próximos anos.