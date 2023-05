Um homem identificado pelas iniciais L.F.S., de 23 anos, foi socorrido ao hospital regional pelo Corpo de Bombeiros, após ser atingido por um carro, quanto transitava pela Rua Mato Grosso, no bairro Embratel, em Vilhena.

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, 9.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ciclista é morador do bairro Assossete e transitava pela Rua Mato Grosso, quando foi atingido por um carro, no qual o condutor não parou para prestar socorro. A vítima sofreu vários ferimentos pelo corpo.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e registrou a ocorrência.