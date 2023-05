A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena está sob novo comando.

O servidor público Wagner Wasczuk Borges, que faz parte da equipe do 1º escalão do Município, assume o comando da pasta que é considerada a mais difícil da administração pública municipal.

Wagner assume o cargo, de forma interina, substituindo Richael Costa Menezes, exonerado na quinta-feira passada, conforme anunciou o Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

Entrevistado pelo site, Borges disse que, oficialmente, assume a pasta nesta quarta-feira, 10, com a publicação da nomeação no Diário Oficial do Município já nesta terça-feira, 9, esteve na Semus fazendo apontamentos e levantamentos. “O nosso foco, neste primeiro momento, será a Saúde da Família, a Atenção Básica, o CER e o ‘Melhor em Casa’”, afirmou, de forma breve.

Esta será a segunda passagem de Borges à frente da Saúde vilhenense. A primeira aconteceu em setembro de 2021, na gestão do ex-prefeito Eduardo Japonês. Borges também já foi diretor administrativo do Hospital Regional de Vilhena. “Agradeço a confiança do prefeito Flori. Vamos trabalhar ouvindo e mantendo um ambiente de parceria com todos os setores da administração municipal”, encerrou.