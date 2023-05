Um homem identificado pelas inicias E.F.A.A., foi preso na noite desta terça-feira, 9, pela guarnição da Patrulha Reforço, após tentar matar a ex-mulher sufocada, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou a polícia que manteve relacionamento de três anos com E.F., e dessa relação teve um filho com ele.

Porém, por diversos motivos se separou dele, e no dia de hoje foi até a casa da mãe dele buscar seu filho que estava lá, quando E.F., chegou e pediu para que ela reconciliasse com ele, mas a resposta foi negativa, nesse momento o homem se descontrolou e tentou matar a ex-mulher sufocada, não obtendo êxito por causa de sua mãe que interveio.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.