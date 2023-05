A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais – SEIC, com o apoio da Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado– DRACO, deflagrou na manhã da última sexta-feira, 05, a operação Mad Maria em combate aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação policial visou cumprir 36 (trinta e seis) medidas cautelares (mandados de busca e apreensão e medidas constritivas de patrimônio) contra integrantes de Organização Criminosa-ORCRIM responsável por criar empresas de fachadas com o propósito de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Segundo as investigações, a Orcrim utilizava uma empresa com sede em Porto Velho/RO para receber recursos oriundos da venda de entorpecentes realizada em São Luís/MA. O proprietário movimentava recursos financeiros na ordem de R$ 187.581.494,00 (cento e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), superiores a capacidade financeira da empresa.

A ação resultou no bloqueio de valores superiores a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), o sequestro de 12 (doze) veículos e 3 (três) embarcações.

Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais.

A ação contou com o apoio logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Projeto M.O.S.A.I.C.O., viabilizando o trabalho integrado no enfrentamento ao crime organizado.

Mad Maria, como ficou conhecia a locomotiva que trafegava de Guajará Mirim a Porto Velho, transportava a borracha produzida na Bolívia para Porto Velho, de onde era escoada. Da mesma forma, os suspeitos transportavam os entorpecentes produzidos na Bolívia para Porto Velho, de onde eram distribuídos a outros Estados da Federação, dentre eles, Maranhão.

>>>Vídeo: