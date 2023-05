O AgroGalaxy, um dos maiores grupos de varejo de insumos e serviços do agronegócio brasileiro, anuncia a realização do seu primeiro evento “Tech A no Campo”, em Cerejeiras (RO), nesta quarta (10) e quinta-feira (11).

A feira está reunindo grandes marcas da indústria e apresenta uma série de soluções inovadoras e sustentáveis a produtores e trabalhadores rurais, estudantes, profissionais da área, pesquisadores e interessados pelo setor por meio de campos demonstrativos, palestras, balcão de negócios e atividades voltadas para a família.

Segundo Rafael Tadeu dos Santos, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento CTA AgroGalaxy, a feira tem parceiros das mais diversas categorias de produtos, como sementes, fertilizantes, foliares e biológicos. “Além de serem oportunidades valiosas de bons negócios para os produtores rurais, vamos reforçar toda a nossa capacidade técnica, de inovação e nosso olhar para a sustentabilidade, que dão sentido ao nosso propósito, de estarmos ao lado do produtor rural para gerar resultados extraordinários no campo”, afirma.

O executivo destaca também a importância das atividades do Centro de Tecnologia AgroGalaxy (CTA) no estudo e recomendação de produtos aos clientes. “Nossos campos demonstrativos do CTA são fundamentais para que a empresa valide todos os produtos que comercializa e que são recomendados aos nossos clientes. Por isso, durante o evento, estaremos em loco com o produtor rural, mostrando o cuidado da empresa com o manejo sustentável e com as recomendações que fazemos”, ressalta Rafael Tadeu dos Santos, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento CTA AgroGalaxy.

O Tech A no Campo também evidencia a pluralidade da empresa, já que seu negócio vai muito além da venda de insumos. Durante o evento, o público pode conhecer mais sobre a área técnica, o Tech A – que conta com mais de 60 profissionais capacitados para atender todos os clientes da plataforma. Além disso, estão presentes o programa de relacionamento Agrogalaxy Clube; as frentes de ESG e o Instituto AgroGalaxy; além de todas as iniciativas digitais da empresa — como o app com a assistente virtual GI e o Agrokea, plataforma de agricultura de precisão.

Tech A no Campo

Data: 10 e 11 de maio de 2023

Horário: das 07h30 às 18h00

Local: Km 22 da BR 435 (sentido Pimenteiras do Oeste)

Sobre o AgroGalaxy

O AgroGalaxy é uma das maiores plataformas de varejo e de serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção e beneficiamento de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos. A companhia também oferece prestação de serviços financeiros e agrícolas, atuando com marcas que possuem mais de 30 anos de atuação no mercado.

Companhia listada no Novo Mercado, o AgroGalaxy (AGXY3) é composto pelas marcas Rural Brasil, Sementes Campeã, Agro100, Agro Ferrari, Sementes Boa Nova, Grão de Ouro, Boa Vista, Ferrari Zagatto e Agrocat, servindo 20 milhões de hectares de área plantada. A missão do AgroGalaxy é ser a melhor empresa do mercado e contribuir com o dia a dia do produtor rural, aumentando a produtividade e a rentabilidade no campo. Atualmente, a empresa conta com 163 lojas em 13 estados do Brasil, atendendo cerca de 27,5 mil clientes.