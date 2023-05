O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) participou no sábado, 06, da abertura da tradicional Festa do Milho realizada no município de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia.

O evento que atraiu visitantes de outros municípios foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (SEMEC), mas contou com o apoio de outras secretarias e entidades, além de muitos voluntários e dos doadores de milho.

Luizinho Goebel, parceiro do município, comentou que o evento foi muito bem organizado e super animado. “Que festa linda! Parabenizo ao prefeito Izael Dias, ao vice-prefeito Chicão, aos vereadores, secretários, e todas as pessoas envolvidas nesse acontecimento familiar”, destacou o deputado.

Na festa os visitantes puderam saborear os diversos pratos feitos à base de milho, entre eles, pamonhas doce e salgada, curau, bolos, pudim, caldo, milhos cozidos e assados, e curtir várias atrações culturais.

CABIXI BEM ILUMINADA

Durante o evento o parlamentar reforçou a destinação de recurso via emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil para a aquisição de lâmpadas de led. Com o recurso será possível fazer a troca de todas as luminárias da cidade, deixando Cabixi bem mais bonito e iluminado.

REFORMA DE HOSPITAL

Com o recurso no valor de um milhão e trezentos mil reais destinado por Luizinho Goebel está sendo possível fazer a reforma do Hospital Municipal da cidade. A obra que já está em andamento será concluída em breve.