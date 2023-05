Com o objetivo de conhecer a realidade de produtores da região da Ponta do Abunã, a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PSC) conheceu, na última semana, o projeto Reca, uma cooperativa que tem gerado renda a centenas de famílias a partir do aproveitamento de frutas e plantas amazônicas.

A cooperativa está localizada no distrito de Nova Califórnia e possui mais de 1 mil hectares, gerando emprego e renda por meio da venda dos produtos a empresas do setor cosmético. A Natura, por exemplo, adquire quase toda a produção de cacau e cupuaçu para a produção da Linha Ecos.

O projeto também tem destaque na produção de palmito, de castanha do Brasil e na produção de geleia. Na ocasião, Dra. Taissa conheceu histórias que são verdadeiras inspirações, como a do senhor Semildo Kaefer que trabalha há anos com o plantio de cupuaçu.

“O Reca é o perfeito exemplo de que é possível gerar renda com a floresta em pé. Um segmento com grande potencial e que precisa de mais investimento do poder público e da iniciativa privada”, afirmou a deputada.

Para incentivar o desenvolvimento da cooperativa, a deputada assinou um ofício em que a Reca solicita equipamentos essenciais para o dia a dia dos trabalhadores, como veículos e maquinários. Dra. Taissa também discutiu sobre investimentos em pesquisas e assistência para desenvolver métodos de manejo.