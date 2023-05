Na noite desta terça-feira, 9, dois homens armados com arma de fogo, invadiram uma casa na Rua Porto Alegre, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, fizeram três mulheres reféns, agrediram e fugiram levando joias e celulares.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, onde dois homens haviam invadido uma casa, feito três mulheres reféns e ainda agredido as vítimas.

No local, em contado com as vítimas, que estavam em estado de choque, uma delas relatou que estava no portão da casa utilizando-se de seu aparelho celular momento em que foi surpreendida por dois homens, um moreno trajando calça jeans e camiseta manga longa de cor azul e o outro de shorts jeans e camiseta.

A dupla chegou em uma bicicleta, um deles com uma arma de fogo tipo pistola de cor preta e usando de violência colocou a arma em sua boca e disse, “passa o cordão, passa o cordão, passa o cordão, não grita”, e com a mão em volta de seu pescoço começou a sufocá-la.

A vítima com medo gritou por socorro, sua avó, ao ver a cena pediu ao bandido que não a agredisse, nesse momento o comparsa arremessou um alicate em sua direção.

Após dominarem as vítimas, os ladrões subtraíram um cordão de cor dourada, uma aliança de cor dourada gravado o nome “Darci”, um aparelho celular marca Samsung, modelo J7 de cor rosa e um aparelho celular marca Samsung, modelo A03 de cor preta, em seguida os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.

A guarnição da Patrulha reforço fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.