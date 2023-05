A não aplicabilidade do piso nacional do magistério, em vigência desde janeiro deste ano, pode acarretar em greve dos professores no município de Vilhena.

Para tal finalidade, o Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindicato) convocou os servidores do magistério para reunião que ocorrerá às 18H desta quinta-feira, 11, na sede da entidade, em Vilhena.

Conforme comunicado divulgado pela entidade, a assembleia geral extraordinária também discutira outros assuntos da categoria.

A entidade quer que a administração municipal cumpra a promessa de implantação do reajuste do piso nacional do magistério.