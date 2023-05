No último sábado, 06, Porto Alegre recebeu cerca de 500 mulheres para o Seminário Fortalecendo o Futuro, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas.

Entre as palestrantes convidadas, estava a presidente do diretório estadual do partido em Rondônia e também vice-presidente nacional das Mulheres Progressistas, Jaqueline Cassol. “Fiquei extremamente feliz com o convite, pois é sempre uma honra falar para mulheres que querem fazer a diferença na sociedade”, afirmou Jaqueline.

Mulheres no poder, empreendedorismo feminino e políticas públicas foram os principais temas abordados durante o encontro. Entre as palestrantes convidadas estavam Chiara Biondini (PP-MG), a deputada estadual mais jovem do Brasil, Ellen Konrad, secretária-geral do Movimento, e Soraia Hanna, especialista em ações estratégicas para empresas e instituições. Além disso, os consultores Vivian Faria Corrêa e Francisco Lumertz enriqueceram ainda mais o evento.

Anfitriã do evento, a deputada estadual Silvana Covatti (PP-RS), falou sobre a relevância desta ação. “A mulher faz a diferença. Precisamos aumentar a nossa presença na política e, para isso, temos que ter o apoio umas das outras. Juntas, nós somos mais fortes.”. Silvana é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Jaqueline Cassol, que participou de uma roda de conversa, enfatizou a importância da mulher em cargos de destaque. “Todas nós temos histórias de luta e superação. Precisamos usá-las para nos tornar cada vez mais fortes, pois a nossa experiência de vida enquanto mães, esposas, filhas e profissionais pode contribuir de maneira extraordinária para o futuro do nosso bairro, da nossa cidade, estado e do país”, disse.