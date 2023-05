A Miss Vilhena, Anabel Quir, participa dia 18 de maio, em Porto Velho, do Miss Universo Rondônia 2023.

Para cobrir parte dos custos, a produção da modelo está promovendo uma rifa (veja o QR code). Quem colaborar com R$ 10,00 concorre a R$ 1 mil, em sorteio programado para 15 de maio.

Falando ao Extra de Rondônia, a miss compartilha um pouco de suas motivações para a disputa no concurso de beleza mais importante do Brasil: “promover a cidade Vilhena. Também sempre amei toda a expressão de arte, desde pequena fiz aulas de instrumentos musicais e danças, como: violão, teclado, piano, flauta, a ginástica rítmica, ballet clássico e dança contemporânea. No concurso, tenho visibilidade e gostaria, com isso, poder mudar algumas realidades: tenho um amor por projetos que envolvem animais e o lar dos idosos, por exemplo.

QUEM É

Anabela Quir Gonçalves do Nascimento tem 20 anos, nasceu e mora em Vilhena junto com sua família. Atualmente cursa Direito, também trabalha como modelo, social media, ‘digital influencer’ e estagia em escritório de advocacia. Ainda reserva um tempo para estudar espanhol.

“Fui diagnosticada com TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Então, a quantidade de atividades foi uma recomendação médica; assim, eu poderia usar minha energia em algo construtivo”, conta.

DEPRESSÃO

EXTRA: Qual seu sonho?

MISS: Passei por um quadro depressivo profundo e recebi ajuda; isso me fez ver a importância de se importar com o outro, o quanto ter alguém por você faz a diferença. Escolhi seguir dois caminhos na minha vida: a terapia e o direito, assim posso ouvir e defender aqueles que não têm voz. Meu sonho é ajudar as pessoas, assim como me ajudaram.

EXTRA: Você se envolve em alguma ação social?

MISS VILHENA: Faço ações sociais isoladas, sobre conscientização, por exemplo, o ‘Setembro Amarelo’.