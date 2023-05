Nesta quarta-feira (10), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) juntamente com o Diretor-Geral do Departamento de Estradas, Transportes e Serviços Públicos (DER), Eder André Fernandes Dias, e Paulo Pimentel, Secretário de Obras do município de Cacoal, visitou Cuiabá (MT), em busca de parcerias sólidas para investimentos na infraestrutura e saúde entre os dois estados.

O objetivo do encontro foi discutir a possibilidade de asfaltamento da RO-471 entre Ministro Andreazza e Rondolândia, no MT, que seria executado por meio da união de esforços dos governos estaduais.

Cássio Gois, que é presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas de Rondônia, destacou a importância dessa obra para a população da região e agradeceu à deputada Janaina Riva (MDB), presidente em exercício da Assembleia Legislativa do MT, por aceitar a missão de buscar resolver essa demanda em parceria com ele.

Além do asfaltamento, os parlamentares também alinharam os atendimentos de saúde aos moradores de Rondolândia, que serão realizados na cidade de Cacoal, em Rondônia. A visita de Cássio Gois foi bem recebida pelos deputados presentes, que se mostraram atentos às necessidades dos dois estados e à união para a realização de obras tão importantes para a população.

“Quero agradecer a deputada Janaina Riva por aceitar essa missão de buscar resolver junto comigo essa demanda para os rondonienses e mato grossenses, além do asfalto, vamos alinhar também os atendimentos de saúde aos moradores de Rondolândia em nossa cidade de Cacoal, que hoje está de portas abertas para dar todo suporte necessário aos nossos irmãos do Mato Grosso, sempre que for preciso”, destacou Cássio Gois.

“É um sonho antigo dos moradores desta região que estamos trabalhando fortemente, como presidente da comissão transportes e obras públicas do estado de Rondônia, para que seja executado de forma inédita e atenda as necessidades do nosso povo, tanto de Rondônia, quanto de Mato Grosso. Política pública constrói-se com trabalho e diálogo, e é o que estamos fazendo”, finalizou Cássio Gois.

>>>Vídeo:

