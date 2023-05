12ª Edição REVISTA MARISA LINHARES Em Cacoal/RO, na próxima semana estaremos distribuindo a 12ª Edição da REVISTA MARISA LINHARES impressa e diagramada em Curitiba/PR. A versão on-line também já está circulando no INSTAGRAM marisalinharesjornalista e a partir deste sábado no SITE www.marisalinhares.com.br. GWM MEGA MOTORS INAUGUROU NA CAPITAL DE RO As empresárias POLIANA MIRANDA e sua irmã LETÍCIA MIRANDA BELTRAME trazem para os estados de Rondônia e Acre a GREAT WALL MOTORS mais conhecida como GWM maior fabricante de SUVs e picapes da China. No último dia 4, inauguraram a marca em Porto Velho/RO. A GWM propõe uma revolução com um sistema de dois motores – elétrico e a combustão – para oferecer alta performance e economia de combustível. Para incentivar o consumidor a aderir a essa nova era de tecnologia automotiva, a GWM também oferece um pacote de tranquilidade que inclui assistência remota, carro cortesia e as duas primeiras revisões gratuitas. A proteção total da bateria, além da garantia de fábrica de 8 anos. A GWM também está oferecendo um pacote de conectividade com 3 G por mês, além de financiamento com recompra garantida e preço único. Com a presença da GWM em Rondônia, os consumidores terão acesso a tecnologias inovadoras e uma ampla variedade de modelos híbridos e híbridos plug-in.

MÓVEIS PLANEJADOS DIMARE CACOAL Os sócios proprietários Wender Garcia e Otávio Foli da DIMARE CACOAL recebem muitos elogios pelo empreendimento, com lindos e elegantes showrooms assinados por arquitetos da Capital do Café, da Região e da capacitada equipe da loja.

SHOWROOM DIMARE CACOAL As arquitetas DANIELLY ALVES (Foto) e JESSICA CAZÉ do escritório RD Arquitetura e Engenharia em Cacoal/RO, assinaram o projeto da cozinha gourmet na linda, elegante e moderna loja DIMARE CACOAL de móveis planejados. A intenção das arquitetas mesclou os estilos e materiais, utilizando o verde no planejado ao lado da madeira para formar uma composição equilibrada, que traz aconchego ao espaço ligado ao toque sofisticado do vidro incolor, com prateleiras e esquadrias pretas.

SICOOB FRONTEIRAS Registrei no AUTOATENDIMENTO da SICOOB FRONTEIRAS na rua São Luiz em Cacoal/RO, o cooperado Allan Fraga e o empresário e pecuarista Gilmar Odorisi, um dos fundadores da renomada cooperativa de crédito, que tem agências em RO, MT e MS. EMAGRECENTRO INAUGURADO EM CACOAL O simpático casal Kamilla de Lima Luna e Marcos Rogério Vudovix inaugurou na avenida Castelo Branco em Cacoal/RO, a clínica EMAGRECENTRO – Centro Especializado em Emagrecimento e Estética franquia há 37 anos no mercado, com mais de 320 unidades localizadas em todos os estados, com expansão internacional nos EUA e Espanha. A EMAGRECENTRO foi considerada uma Franquia 5 Estrelas pela revista “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” da Editora Globo.

EMAGRECENTRO EM CACOAL O casal Kamilla de Lima Luna e Marcos Rogério Vudovix com parte da equipe, Keitlyn Lauany da Rocha, Vanessa Letícia da Cruz e Janayna Gonçalves Rodrigues na clínica EMAGRECENTRO – Centro Especializado em Emagrecimento e Estética inaugurada na avenida Castelo Branco em Cacoal/RO, franquia há 37 anos no mercado.

KELLY FAZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, no próximo DIA 17, minha cunhada nutricionista KELLY DANTAS LINHARES comemora seu aniversário, com o esposo empresário José Ricardo Linhares e o filho Pedro Dantas Linhares.

IRMÃOS NA ACADEMIA Nesta semana, com meu irmão empresário José Ricardo Linhares em nosso horário de malhação na academia em Cacoal/RO.