A equipe da Associação Budô de Karatê Shotokan conquistou 41 medalhas no Campeonato Rondoniense de Karatê Interestilos, realizado nos dias 29 e 30 de abril, na cidade de Ji-Paraná (RO).

O grupo de atletas, que conta com o apoio da Sicoob Credisul, assegurou vaga para a segunda fase da competição, que será realizada em Porto Velho (RO).

Criada em 2007, em Cerejeiras (RO), a Associação Budô atende mais de 320 alunos diariamente com aulas de karatê, sendo 140 alunos bolsistas em situação de vulnerabilidade social no município de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste (RO). O sensei Everton Beatto, presidente da associação, testemunha o potencial transformador das práticas esportivas e celebra a classificação da equipe para a segunda fase da competição.

“Cada medalha que ganhamos é reflexo de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa academia por meio do esporte e da educação. O campeonato é um momento em que toda a comunidade vibra com o sucesso das nossas crianças, jovens e adultos, porque percebemos o resultado de um trabalho realizado em conjunto, pois é fundamental o envolvimento de todos e a contribuição de instituições como a Sicoob Credisul que também acreditam no esporte como ferramenta de transformação”.

Segundo Rodrigo Mattos, gerente de agência da Sicoob Credisul em Cerejeiras (RO), o apoio da cooperativa para a associação, reforça o sétimo princípio do cooperativismo, que trata do interesse pela comunidade. “Queremos investir em projetos que estejam relacionados ao nosso município e à nossa área de atuação, e nada melhor do que fomentar o esporte e ajudar no desenvolvimento das novas gerações”.

Os 41 classificados da Associação Budô, seguem para segunda etapa que acontece nos dias 24 e 25 de junho, se classificados para última fase, vão disputar vaga no Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, que será realizado de 15 a 17 de setembro, em São Paulo (SP).