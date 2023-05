A deputada federal, Cristiane Lopes, em apenas três meses de mandato, realizou um feito inédito, na última sexta-feira (28), no estacionamento da Prefeitura de Porto Velho, efetivou a entrega oficial à Administração Municipal de sua primeira indicação no valor de R$ 3 milhões em maquinários que vão beneficiar à população dos distritos de União Bandeirantes, Rio Pardo e Ponta do Abunã, (Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia).

Durante a solenidade, a parlamentar agradeceu a toda a equipe da prefeitura e reforçou o compromisso em continuar apoiando a cidade com recursos e investimentos, “quero agradecer a todos envolvidos nessa ação, resultado alcançado graças à atuação de forças mútuas, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil (MDR), em parceria com a prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Agricultura e a Superintendência Municipal de Integração Distrital”.

Na ocasião, foram entregues, duas motoniveladoras, também conhecidas como patrol, uma pá-carregadeira e uma retroescavadeira, frutos de indicação da deputada e liberadas por intermédio do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. A iniciativa irá viabilizar o acesso dos moradores, reforçar a geração de renda para a população, garantindo mais celeridade no trabalho desenvolvido pelos agricultores e auxilia na recuperação das estradas. Além de dar mais destaque ao agro de Rondônia, até porque o agronegócio no estado continua crescendo fortemente, dando a certeza de que essa evolução não vai parar.

Também estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que contribuiu efetivamente para mais essa conquista, o deputado federal Maurício Carvalho, a ex-deputada federal, Mariana Carvalho, o presidente da Câmara Municipal, Márcio Pacele, o Secretário-Geral de Governo, Fabrício Jurado, o Secretário Estadual de Agricultura, Luiz Paulo, o secretário municipal de Agricultura, Carlos Magno, entre outros.

Na oportunidade, a deputada Cristiane e o prefeito Hildon entregaram as chaves dos maquinários ao Superintendente Municipal de Integração Distrital (SMD), Wellen Prestes, que agradeceu a deputada pela determinação em conquistar e entregar sua primeira emenda em tão pouco tempo. “O maquinário vai fazer trabalhos de melhorias nas sedes urbanas dos distritos e atuar em parceria com as secretarias Semusb e Semagric. Parabéns a deputada pela sua conquista”.

Em sua fala, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, parabenizou a deputada e ressaltou a importância dos equipamentos para o desenvolvimento do município. “Eu nunca vi entregar emenda parlamentar em três meses de mandato é a primeira vez, em pouco tempo a deputada federal, Cristiane Lopes, já encaminhou esse benefício para nossa cidade. Agradeço a deputada por contribuir com o desenvolvimento e progresso do município de Porto Velho”.

Roseli dos Santos, moradora do distrito de Extrema, ficou extremamente emocionada e agradeceu a deputada por ter a oportunidade participar dessa entrega tão significativa para sua localidade. “Sinto-me honrada de fazer parte desse momento importante para a população da Ponta do Abunã, esses maquinários serão fundamentais para execução dos trabalhos na região”.

O apostolo Paulinho da Igreja Santa Geração encerrou o evento com uma oração e a deputada Cristiane Lopes, encerrou dizendo, “Hoje é um dia que com certeza encheu meu coração de alegria e fez com que eu fechasse a semana com um dos sentimentos mais nobres que existem, a gratidão, e eu só tenho a agradecer a todos os envolvidos na realização desse sonho realizado, esses novos maquinários serão utilizados para melhorias e recuperação das estradas vicinais, em atendimento às demandas nos distritos de Porto Velho”.