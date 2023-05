Nesta quarta-feira (10), o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) prestigiou, em Vilhena, a assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro de Treinamento no 3º Batalhão da Polícia Militar.

No projeto, serão investidos quase R$ 3 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Segurança, por meio do eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública.

O evento contou com a presença do secretário-adjunto da Segurança Defesa e Cidadania (Sesdec), Hélio Gomes; do comandante da 3º Batalhão, tenente-coronel Aldimas; do ex-comandante do 3º Batalhão, tenente coronel Carvalho, comandante do Comando Regional de Policiamento III.

O projeto tem como objetivo criar um ambiente adequado e moderno visando à saúde física dos profissionais de segurança, a socialização através de práticas esportivas, de lazer e saúde preventiva. Funcionando como incentivo à prática de atividades físicas, garantindo hábitos saudáveis e também prevenindo situações de doenças físicas e psicológicas.

Ezequiel Neiva disse que acompanhou toda a idealização do projeto, iniciado há cerca de quatro anos. “É algo diferenciado e essencial para os profissionais da segurança pública. Parabenizo o governador Marcos Rocha por contribuir com benefício para a polícia”, observou o parlamentar.

O deputado falou sobre os investimentos que têm destinado 3º Batalhão, proporcionando a melhoria da atuação dos militares. “Compramos duas academias para o Batalhão, centrais de ar, computadores; construímos um quartel para o PM em Chupinguaia; destinamos uma academia para a PM em Colorado e computadores”, citou Ezequiel Neiva ao listar alguns dos investimentos ao 3º Batalhão.

O comandante do 3º Batalhão destacou que o projeto do Centro de Treinamento é grandioso, do tamanho da competência e necessidades dos operadores de segurança pública. Disse que o espaço será destinado não apenas aos PMs, mas também aos bombeiros e Polícia Civil, juntamente com seus familiares. “Os operadores de segurança precisam de um local adequado e específico para a prática de atividades físicas e lazer”, observou o tenente-coronel Aldimas.

O tenente-coronel Carvalho citou é um projeto com viés social. “Será um ambiente confortável, um espaço para promover o bem-estar. Temos por dever de zelar pelo preparo físico e mental”, acrescentou o ex-comandante do Batalhão.

Projeto prevê:

Academia de musculação; sala de festas; vestiários; quiosques; piscina 10 x 20; campo de futebol 40 x 20 e quadra de areia 13 x 21.