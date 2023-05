O Ji-Paraná mostrou força no Gentil Valério ao empatar em 2 a 2 com o Real Ariquemes e conquistou a segunda vaga de Rondônia na Copa do Brasil 2024 e garantiu mais uma decisão do Rondoniense.

A grande final do Campeonato Rondoniense será em dois confrontos com o Porto Velho, a primeira partida em Ji-Paraná e a segunda na capital. O Ji-Paraná estava com a vantagem após ter vencido a primeira partida por 1 a 0 e o empatou fora de casa em 2 a 2 para se garantiu o Galo na Copa do Brasil e na grande final. Os gols da partida foram marcados por Luan Vianna e Kattê para o Ji-Paraná e Lucas Lempê e Kemerson, (contra) para o Real Ariquemes.

No primeiro tempo o jogo foi bem equilibrado com o Jipa saindo na frente com Kattê, poucos minutos depois o zagueirão do Ji-Paraná Kemerson, fez contra para o Real Ariquemes deixando tudo igual. No segundo tempo o Real Ariquemes pressionou o Ji-Paraná, mas com poucas chances de gol e ainda viu o atacante Luan Vianna marcar um belo gol no Gentil Valério e deixar o Galo da BR a frente do placar. Mas dois minutos depois furacão do Vale do Jamari conseguiu empatar, Iury Kaíque, fez jogada pela jogada pela esquerda levando a melhor sobre Maurício, do jipa, no fundo o cruzamento foi desviado por Léo Mineiro e a bola sobrou para Lempê completar de cabeça.

Com o título do returno do estadual, o Ji-Paraná se garantiu na decisão geral do Campeonato Rondoniense, o Jipa terá o Porto Velho o campeão do primeiro turno, já o Real Ariquemes agora terá pela frente o Campeonato Brasileiro Série D. Para ter calendário completo na próxima temporada, o clube terá que ser semifinalista da competição nacional e subir para a Série C.