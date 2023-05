No dia, 27 de maio, sábado, a dupla de violeiros Brenno Reis & Marco Viola, vai animar a “Noite do Agro” que será realizada no Old Ranch, conhecida como a casa mais sertaneja da região norte, em Vilhena.

Os ingressos do primeiro lote para a violada já estão sendo vendidos, no valor de R$90, restam poucos camarotes, para 15 pessoas, R$2 mil, e para, 10 pessoas R$1,500.

Para animar ainda mais o evento, estão confirmadas a presença dos cantores João Pedro com violada, e muita música romântica com Diogo Amorim.

Então não perca tempo, corra e garanta seu ingresso na banca Capricho, que fica localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade.

Para mais informações através do telefone (69) 9 8134 – 4990 / Eliton Costa

>>>>>>Veja o clip recente de Brenno Reis & Marco Viola>>>>>>>>

