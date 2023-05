O time paulista goleou de 4×1 o Grêmio com 10 vitórias consecutivas em casa, e assume o primeiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta- feira (10) o Palmeiras enfrentou o Grêmio, em casa. O time que já está com 10 vitórias consecutivas no Allianz, seguiu com a invencibilidade na arena contra o time porto alegrense. Dessa vez o Verdão ganhou de 4×1, levando o time aos 13 pontos e garantindo a liderança no Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo dos palmeirenses foi de diversas finalizações, não faltando oportunidades para marcarem o gol, com 65% de posse de bola. O time que liderou a partida, sofreu apenas três faltas no primeiro momento. Zé Rafael e Veiga, grandes candidatos para craque do jogo também se arriscaram nos chutes, que foram para fora.

O jogo mudou quando Mayke faz o lançamento para Veiga, que cabeceou e abriu o placar para o Palmeiras, ainda no primeiro tempo. Enquanto o Grêmio não se encontrava na partida, o Verdão estava colecionando finalizações. Até que Bitello bateu colocado e foi bola na rede para o Grêmio, empatando a partida.

Na volta do intervalo, o juiz marcou pênalti para o Palmeiras quando Luan desviou a bola com o braço. Veiga desempatou, chutando com o pé esquerdo. A vitória do time foi se consagrando quando Mayke marcou o terceiro gol para o Palestra. E para terminar com chave de ouro, Luan finalizou com o quarto gol do time.

Em entrevista pós jogo Raphael Veiga, craque do jogo destacou: “O principal do Palmeiras é a constância nos jogos” e continuou dizendo que tudo isso é mérito do treinador português e de toda a sua equipe.

Já o zagueiro Bruno Alves, do Grêmio, disse que estavam tentando buscar o contra- ataque e que o segundo gol que levaram, o seu treinador Renato Augusto já tinha avisado que Abel Ferreira projetaria essa jogada.

Abel contou em coletiva que a atuação contra o Grêmio, foi uma das melhores do ano do time paulista. Agora o Palmeiras depende de se rival, o Corinthians, para se manter na liderança do Brasileirão.