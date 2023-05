Um homem identificado pelas iniciais B.S.G., foi preso pela guarnição da Patrulha Reforço, após passar notas falsas em um comércio de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que é comerciante na Avenida Melvin Jones, acionou a Polícia Militar (PM) após ter recebido dinheiro falso em seu estabelecimento.

No local, em contato com a vítima, ela relatou que cédulas falsas haviam sido passadas como forma de pagando em seu comércio, nos dias 30 de Abril de 2023 (cédula de R$ 100,00) e dias 03 e 05 de maio de 2023 (cédulas de 200 reais).

A vítima disponibilizou aos policiais imagens gravadas pelo sistema de segurança do estabelecimento, no qual mostram o suspeito B.S.G., efetuando pagamentos com as notas falsas nos dias 03 e 05 de maio.

Contudo, na quarta-feira, 10, ele retornou ao estabelecimento comercial e novamente efetuou pagamento com uma cédula falsa de R$ 200,00.

Entretanto, a vítima reconheceu o suspeito e com ajuda de terceiros deteve o homem até a chagada da guarnição da Patrulha Reforço, na qual através das imagens confirmaram que ele quem havia passado as outras notas falsas.

Indagado, o suspeito contou que tinha conhecimento que as cédulas eram falsas, que as recebeu de um amigo, menor de idade, identifico o por ele pelas inicias N.L.O.M.

Ainda de acordo com o suspeito, o adolescente fornecia as notas falsas e ele fazia pequenas compras e após, repassava o montante sempre no valor de R$150,00 – ao menor infrator e ficava com que sobrasse.

O menor infrator já havia sido apreendido pelos militares no dia 24 abril de 2023, com notas falsas. Os militares fizeram buscas, mas não localizaram o adolescente.

O suspeito, além do dinheiro falso portava uma porção de maconha, na qual disse que é usuário de drogas e o entorpecente era para seu consumo.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.