Operação conjunta entre a Polícia Federal, Ibama e Funai, iniciada na manhã desta quinta-feira, 11, deu início à ação de retirada de invasores no interior da Terra Indígena Karipuna, em Rondônia.

Foram mobilizados 80 policiais federais, além dos 11 profissionais das demais instituições parceiras. A ação é o resultado do trabalho de inteligência e de ações preparatórias realizadas desde o início do ano.

Durante as ações, os policiais federais atuarão nos 12 maiores e principais pontos de alertas de desmatamento existentes no interior da Terra Indígena, bem como em 20 madeireiras e serrarias que ficam no entorno da Terra Indígena Karipuna.

As madeiras extraídas do interior da Terra Indígena são ilegalmente comercializadas por estas madeireiras e serrarias, mediante um engenhoso esquema fraudulento que esquenta a origem dos produtos florestais extraídos, por meio de emissões e transferências simuladas de créditos virtuais do Sistema de Documento de Origem Florestal (SISDOF), mediante a utilização de laranjas e planos de manejo fraudulentos em Rondônia e em outros estados.

A operação conjunta visa realizar a identificação de pessoas envolvidas nas atividades de loteamento e comercialização ilegal de terras (grilagem) e em extração ilegal de madeira do interior da Terra Indígena, bem como a inutilização de maquinários e de toda a estrutura feita em cada localidade de invasão, concretizando-se na destruição de pontes e outros meios de acesso à Terra Indígena, instalados sem a devida autorização dos órgãos estatais, em atenção ao determinado nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 709, proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso.

Os objetos ilegais (maquinários, ferramentas, instrumentos e estruturas) encontrados serão inutilizados e os responsáveis serão imediatamente conduzidos à sede da Polícia Federal para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Além dos 80 policiais federais, treinados para operar em territórios indígenas e para realizarem técnicas extraordinárias de investigação em combate a crimes ambientais, a ação contou com 10 servidores do IBAMA e um da FUNAI. A aeronave da Polícia Federal foi disponibilizada para o deslocamento do efetivo e análise de pontos de interesse, com foco em possíveis ocupações ilegais e retirada criminosa de madeira.

A Polícia Federal e os demais órgãos atuam de forma constante para manter a integridade do território indígena, de forma que ações que atentem contra os interesses dos povos indígenas serão reprimidas com o rigor da lei penal e ambiental.