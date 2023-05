O Deputado Estadual Cássio Gois (PSD) firmou uma parceria histórica com o governador em exercício do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), para o asfaltamento entre Rondolândia (MT) e Ministro Andreazza (RO) a RO 471, que liga o estado mato-grossense a Rondônia.

A iniciativa foi anunciada em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11), em Cuiabá, em que Mato Grosso assegura o projeto para execução desta obra e marca uma importante vitória para a população desses estados, que há anos aguardava por isso.

Durante o anúncio, o governador Otaviano Pivetta destacou a importância do trabalho conjunto para atender às demandas da população e afirmou que a parceria com o deputado Cássio Gois foi fundamental para o sucesso dessa empreitada. “O deputado Cássio Gois tem sido um parceiro incansável na busca por soluções que atendam às necessidades da nossa população. Essa parceria é um exemplo de como a união de esforços pode gerar resultados significativos”, declarou Pivetta.

Já o deputado Cássio Gois afirmou que a parceria é fruto de um trabalho conjunto e destacou a importância da infraestrutura para o desenvolvimento dos estados. “Essa parceria é o resultado de um diálogo aberto e franco entre o governo do Mato Grosso e Rondônia e as assembleias legislativas. O asfaltamento dessa rodovia vai beneficiar milhares de pessoas e impulsionar o desenvolvimento econômico de toda a região. Desde o meu primeiro dia de mandato, tenho me dedicado a essa pauta, foi um compromisso que fiz com a população e vou até fim”, afirmou Gois.

A iniciativa foi bem recebida pela população, que há tempos aguardava por esse ponta pé desta importante obra de infraestrutura. Com a parceria firmada entre o governador Otaviano Pivetta e o deputado Cássio Gois, a expectativa é que o asfaltamento da rodovia seja iniciada assim que projeto que será feito pelo Mato Grosso seja concluído em um prazo mais breve possível, uma vez que ambos os estados destacarão esforços conjuntos para a realização do empreendimento.

Na comitiva liderada pelo deputado Cássio Gois, também estava o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes (representando o governador Marcos Rocha), prefeito de Ministro Andreazza, João Alves Pereira (Mila da Agricultura), prefeito de Rondolândia (MT), José Guedes de Souza (de forma remota) e secretários municipais de ambos os estados.

