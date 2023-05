Os servidores públicos filiados ao Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (SINDSUL) definiram, em assembleia extraordinária realizada na noite desta quinta-feira, 11, por paralisação das atividades por um dia em Vilhena.

O ato ocorrerá na terça-feira, 23 de maio, e iniciará, nas primeiras horas do dia, com o encontro da categoria na sede do sindicato; depois, o grupo irá até a Câmara de Vereadores pedir apoio dos parlamentares e, posteriormente, seguirá até o gabinete do prefeito, no paço municipal.

Na oportunidade, o grupo espera ser recebido pelo mandatário municipal e esclarecer e definir a implantação do piso nacional do magistério de 2023, em vigência desde janeiro deste ano.

A paralisação de atividades por um dia é o primeiro ato decidido no encontro da categoria, o que não descartou também a possibilidade de greve.