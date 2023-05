O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) esteve nesta semana no distrito de União da Vitória, no município de Corumbiara, no Cone Sul do estado, para verificar o local onde será construída uma quadra poliesportiva coberta com banheiros.

O recurso fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 950 mil beneficiará toda a comunidade escolar da E.M.E.I.E.F Professor Domingos Pereira da Rocha.

Conforme o parlamentar, a solicitação para a construção de uma quadra poliesportiva no distrito é do prefeito Leandro Vieira e do vereador Nei Moura que, por sua vez, atenderam as reivindicações da direção escolar, professores, pais e alunos.

“Estou muito contente porque muito em breve a escola terá esse espaço de esportes. Sabemos que uma quadra poliesportiva é muito importante para toda a comunidade, pois proporciona lazer e trabalhos educativos aos alunos”, destacou Goebel.

Durante a sua visita à escola, o parlamentar conheceu as instalações, conversou com os servidores e verificou outras necessidades primordiais para o melhoramento do espaço. “Precisamos priorizar ações que deem condições de melhorar o rendimento escolar dos alunos. Por isso, é importante investir na qualidade da educação. Sou parceiro de Corumbiara e o que depender de mim sempre estarei destinando emendas para o desenvolvimento do município em todos os setores”, frisou o deputado.