A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos – DERF (Patrimônio) deflagrou na manhã desta sexta-feira (12/05) a operação “Baron 79”.

A ação policial tem como objetivo prender integrantes do bando criminoso que realizou o roubou no Aeroclube de Porto Velho-RO, no início do mês passado.

Na ocasião, cinco bandidos encapuzados, usando fardas de Polícia, portando fuzis chegaram em um veículo marca Mitsubishi/Pajero e anunciaram o assalto, mediante grave ameaça e violência física. Em seguida, eles subtraíram as bagagens e dinheiro dos passageiros que haviam acabado de chegar em um voo da cidade de Japurá/AM.

Segundo o delegado Daniel Braga, que preside as investigações, logo após crime, os assaltantes incendiaram o veículo Pajero e fugiram em outros dois veículos, posteriormente, identificados como sendo uma caminhonete S10, na cor preta e um Voyage, na cor prata.

Diante dos indícios e provas coligidos fora representado ao Poder Judiciário pela prisão de dois dos assaltantes, bem como, do proprietário uma chácara e de uma casa que prestou apoio logístico aquele bando criminoso.

Este é o resultado parcial de uma investigação iniciada a pouco mais de um mês. Nesse período, investigadores da DERF (Patrimônios), com apoio de policiais do Núcleo de Inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar, monitoraram diversos integrantes desse bando.

Na presente ação policial está sendo cumpridos 5 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em diversas residências localizada nesta capital. Serão empregados 60 sessenta Policiais Civis que contaram com o apoio de Militares do Exército Brasileiro que usaram detectores de metais para localizar armas.

A ação policial encontra-se em andamento e já resultou prisão de quatro suspeitos e apreensão de três armas de fogo, além de diversas munições.