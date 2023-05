Em uma demonstração de reconhecimento e gratidão, a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), representante do povo de Rondônia, entregará a Medalha Mérito Legislativo para os comandantes da 3° Batalhão de Polícia Militar em Vilhena e Voto de Louvor aos valorosos policiais militares que participaram da ocorrência e resgate da pequena da pequena Andressa Alves de Lima, de dois anos, que havia sido sequestrada em Vilhena.

O sequestro, que ocorreu em abril gerou uma comoção na cidade e mobilizou as forças de segurança locais. As autoridades, cientes da gravidade da situação, imediatamente iniciaram as buscas pela criança, coordenando esforços para sua localização e resgate em tempo hábil com a contribuição da população de Vilhena.

A ação rápida e eficiente dos policiais militares envolvidos na operação foi essencial para o desfecho positivo do caso. Após intensas diligências e trabalho árduo, a equipe policial conseguiu encontrar Andressa onde estava sendo mantida em cativeiro.

O momento do resgate foi emocionante, com a criança sendo acolhida pelos policiais, que demonstraram profissionalismo, coragem e dedicação ao cumprimento de seu dever. A atuação dos agentes de segurança garantiu não apenas a integridade física da vítima, mas também resgatou sua esperança e tranquilidade da comunidade.

A deputada Rosangela Donadon, sensibilizada pela ação heroica dos policiais militares e ciente da importância de valorizar e enaltecer aqueles que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, decidiu conceder um Voto de Louvor da Assembleia Legislativa de Rondônia em reconhecimento ao trabalho exemplar realizado durante a ocorrência. A iniciativa da parlamentar visa destacar o mérito dos profissionais envolvidos e estimular o reconhecimento de suas ações pelos demais cidadãos.

“A coragem e a competência demonstradas pelos policiais militares durante o resgate da pequena Andressa são dignas de aplausos. Esses homens e mulheres colocaram se empenharam para proteger a vida de uma inocente. É nosso dever reconhecer e valorizar essa dedicação exemplar”, ressaltou a deputada Rosangela Donadon.

A cerimônia de entrega do Voto de Louvor deve acontecer em breve. Além da deputada Rosangela Donadon, autoridades locais, representantes da comunidade estarão presentes para expressar sua gratidão e apoio aos policiais homenageados.

Espera-se que esse reconhecimento público contribua para elevar a autoestima e a motivação dos policiais militares, além de incentivar a sociedade a valorizar e apoiar as forças de segurança em sua incansável luta pela proteção e bem-estar da população.

Confira o nome dos comandantes que receberão a Medalha Mérito Legislativo:

TEN CEL Diogo batista Carvalho;

TEN CEL Helberth Aldimas Soares ferreira;

CAP PM Jéferson Pinto de Melo;

CAP PM Edson Melo Rodrigues;

Confira os nomes dos policiais militares que serão homenageados com Voto de Louvor:

1º SGT PM Maiko Rodrigo Ferreira;

2º SGT PM Wellington Fernado de Souza Sena;

2º SGT PM Vilson Cesar de Lara;

2º SGT PM Fernando Souza Oliveira;

2º SGT PM Rodrigo de Souza Oliveira;

2º SGT PM Marcos Aurélio Alves S. Siatcoski;

2 SGT PM Natanael Jose Angeli de Zorzi;

2º SGT PM Wanderley januário Vieria;

2º SGT PM Edson da Costa Ricardo;

3º SGT PM Vanio Cesar de Souza;

3º SGT PM Alex Roberto de oliveira Lopes;

3º SGT PM Rodrigo Augusto dos Santos;

3º SGT PM Wemenson Eli Costa Alleyen,

3º SGT PM Ely Rodrigues Ferreira;

3º SGT PM Domingos Adriano M. de Souza;

3º SGT PM Divino Ângelo Marcio Ferreira;

3º SGT PM Antônio Mora Santana;

3º SGT PM Evandro da Silva;

3º SGT PM João Paulo da Silva;

3º SGT PM Fábio Loureço da Rocha Junior;

3º SGT PM Leandro de Jesus de Souza;

3° SGT PM Cesar da Silva;

3º SGT PM Neiva Aparecido Kopp;

CB PM Alessandro Reis de Souza;

CB PM Luciano Rodrigues;

CB PM Wesley Batista Nichio;

CB PM Luciene Santos Morais lopes;

CB PM Renio Aparecido Santos Miranda;

CB PM Douglas Edgard Simões;

CB PM Nilson Menezes de Moraes;

CB PM Eliseu Claudio de Souza;

CB PM Sandra Caroline Ribeiro Belli;

CB PM Wendell Werneck;

CB PM Adrieli Maiane Naré Lopes;

CB PM Elias Queres de Jesus

CB PM Claudiney Mendes Souza