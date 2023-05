Na edição do Rondoniense 2023 o Galo da BR voltará a jogar uma final no Aluízio Ferreira dessa vez diante do Porto Velho, que apesar de ter sido eliminado nos pênaltis nas semifinais pelo Jipa decide o título em casa por ter feito melhor pontuação na competição.

O Porto Velho joga em busca do tricampeonato Rondoniense, na história recente do clube da capital são dois títulos curiosamente os dois sobre o Real Ariquemes em 2020 e 2021.

No Rondoniense 2023 Ji-Paraná e Porto Velho se enfrentaram em três oportunidades, na fase de classificação o Porto Venceu por 1 a 0 no Aluízio Ferreira, na semifinais o Jipa venceu em casa por 2 a 1 e o Porto Velho voltou a vencer em casa por 1 a 0 e foi eliminado nos pênaltis por 3 a 2.

Agora as equipes voltam a se enfrentar em dois jogos na disputa do título, a primeira partida no próximo domingo no Biancão as 15h30 e a segunda partida em Porto Velho.