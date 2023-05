O Estado de Rondônia possui um efetivo de 17,6 milhões de cabeças de gado.

Desse total, a maioria faz parte da pecuária de corte, pouco mais de 14 milhões. O município que mais possui gado em seu território, é Porto Velho, seguido por Nova Mamoré, Buritis e Ariquemes, segundo informações da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril – Idaron.

Por outro lado, o plantel destinado à produção de leite chega a 2,8 milhões de cabeças. Rondônia ocupa a 9ª posição no Brasil com 1,6 milhão de litros/dia. Os municípios de Jaru, Ouro Preto do Oeste, Machadinho, Nova Mamoré e Porto Velho despontam na produção diária.

Na agricultura familiar, a banana e a mandioca dominam as culturas produzidas pelos produtores rurais. Somada à produção de leite, outra cadeia que envolve centenas de pequenos produtores, mais de 70 mil famílias retiraram o sustento diário a partir dessas atividades. Segundo o Ministério da Agricultura, Rondônia ocupa o 4º lugar na produção de mandioca no Norte brasileiro, liderado internamente por Porto Velho, Candeias do Jamari e Jaru.

Já com o plantio da banana, Rondônia está em 3º lugar no Norte do Brasil. Internamente, a Capital lidera a produção da frutífera, seguido por Buritis e Cacoal. O arroz e o feijão, como dependem de mecanização, utilizam pouca mão de obra familiar, mas as culturas apresentaram excelentes dados de produtividade comparado a outros estados.

POTÊNCIA AGRÍCOLA

O governador de Rondônia, Marcos Rocha diz que é muito importante o apoio dos órgãos de assistência técnica para garantir o fortalecimento da agricultura familiar. “Milhares de familiares tiram seu sustento de alimentos produzidos em suas pequenas propriedades, que alavancam nossa economia e garantem mais qualidade de vida a essas pessoas”, enfatizou.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Luiz Paulo vê com alegria os números divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA e Idaron, comprovando a robustez da agricultura rondoniense. “Prova que estamos no caminho certo, orientando nossos produtores e cuidando da nossa cadeia produtiva”, finalizou.