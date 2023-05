Acidente envolvendo duas carretas aconteceu na noite deste sábado, 13, na BR-364, próximo ao Rio Ávila, cerca de 50 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com informações apurados pela reportagem do Extra de Rondônia, a carreta que seguia sentido Porto Velho carregado com soja, teria tido o pneu estourado devido a buracos na pista, com isso, o motorista teria perdido o controle de direção e a composição traseira da carreta batido em outra que estava carregada de madeira que e seguia em sentido contrário.

Informação extraoficial dá conta que provavelmente houve vítima fatal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros estão no local.

Mais informações a qualquer momento

>>>Vídeo: