Um homem identificado pelas inicias A.C.S., que havia sido preso por diversos crimes, como furto, roubo, ameaça, receptação, tráfico entre outros, e tinha ganhado a liberdade em audiência de custódia no último dia 4, foi preso na noite deste domingo, 14, após ameaçar pessoas com uma faca no Park Shopping Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação que no Shopping havia um homem trajando calça jeans de cor azul, camiseta preta e chinelos, ele portava uma faca tipo peixeira e estava ameaçando as pessoas que estavam no local.

Ao chegar no local, os militares da Patrulha Reforço reconheceram o suspeito como sendo A.C.S., que tem diversas passagens pela polícia.

O rapaz foi imobilizado e desarmado, ele apresentava sinais de embriaguez.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a correntia foi registrada.