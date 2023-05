Na semana passada uma empresa brasileira assinou um contrato para uma venda no valor de US$ 5 bilhões, a um cliente seu nos EUA.

Uma transação dessa grandeza é algo incomum em qualquer país do mundo. Creio que, nas entrelinhas deste contrato, existem diversas lições a serem aprendidas, bem como ricos ensinamentos de vida para todos os profissionais do país.

Esse negócio envolve a venda de 250 jatos, para uma empresa de taxi aéreo, que irão operar basicamente nos EUA, a um preço médio de US$ 20 milhões por unidade (modelo Praetor 500).

A empresa compradora é a NetJets, a qual optou por esta aeronave considerando a qualidade do produto e a eficiência dos aviões (menor custo por passageiro). Ela está localizada na Flórida e possui atualmente 30 aviões do mesmo fabricante, porém de outro modelo.

Na atualidade fala-se muito em eficiência e competitividade dos produtos, nas empresas, universidades e órgãos de classe. Todos gostam de discutir o assunto, porém poucos são que o estudam com paixão e se dispõem a desenvolver, produzir e colocar no mercado produtos com essas características. Isso é ter visão e fé.

O mercado para produtos eficientes e competitivos, é e será sempre ilimitado e inesgotável. Creio que a maioria de nós, infelizmente, não está preparada para participar desse desafio!

Neste caso, o fabricante nacional empenhou-se em aprimorar os indicadores de desempenho de seus produtos, criando assim um significativo diferencial diante dos concorrentes.

A estratégia de investir na eficiência dos produtos é algo prioritário no mercado. Isso é reservado para os competentes e que tem aspirações de estar na liderança do mercado. O presente caso é uma comprovação de que o mercado percebe e valoriza as iniciativas destes fabricantes.

As entregas começarão em 2025. Há, portanto, um intervalo de dois anos, entre o fechamento do negócio e o início da entrega dos produtos.

O processo de planejamento desta operação é marcado pela complexidade, integração, logística, demanda de tempo, diversos participantes, requerendo critério, observância de prazos, responsabilidade e comprometimento das partes envolvidas.

Precisa haver uma sincronia adequada entre fornecedores, prestadores de serviços, fabricante e entregas aos clientes. Os fornecedores necessitam desenvolver seus cronogramas, controle de qualidade e planos de produção.

Concluindo, a empresa vendedora é a Embraer. Parabéns a ela! Que seu exemplo nos estimule a uma postura compatível, a aprimorar nossa gestão, a sermos técnicos e competentes, idôneos e sonhadores. Eu creio nisso. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.