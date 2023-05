O programa “Prato Fácil”, criado pelo Governo de Rondônia, completa dois anos de execução no dia 17 de maio deste ano.

Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Assistência Social e do Desenvolvimento (Seas), o programa direcionado às pessoas ou famílias em situação vulnerável, ou seja, com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único – CadÚnico, bem como, quem recebe aposentadoria não superior a um salário minimo ou o Benefício de Prestação Continuada – BPC, cresceu.

O Prato Fácil está disponível em 38 restaurantes credenciados, destes, 28 somente em Porto Velho.

De acordo com a secretária da Seas, Luana Rocha, são servidas 3 mil refeições por dia, a R$ 2 cada, das 11h às 15h, e agora de segunda a sábado, “essa é uma novidade que implementamos em 2023″, ressaltou.

Nos últimos dois anos, o Prato Fácil vem fazendo a diferença na vida de pessoas em situação vulnerabilidade alimentar, atendidas pelo programa, melhorando assim, a qualidade da alimentação. Muitos dos beneficiados são idosos. Em um restaurante credenciado no Centro de Porto Velho, o atendimento é diferenciado e bastante elogiado. A atendente do restaurante, Gláucia de Oliveira, conhece quase todos pelo nome. “Começamos a servir a refeição às 11h, mas alguns chegam aqui bem mais cedo, para conversar. Muitos deles moram sozinhos e aqui encontram, além de boa comida, um bom bate-papo. Já vi muitas amizades e até romances surgirem aqui”, revela.

Um exemplo é o aposentado Eugênio Ribeiro, de 78 anos. Ele morava na área Rural, mas há quase dois anos tem que ficar em Porto Velho devido ao tratamento de saúde, e desde então se alimenta, por meio do programa Prato Fácil. “A comida aqui é boa, me alimentar de forma correta tem me ajudado, inclusive na recuperação. Sem contar que a gente também faz amigos, fica sabendo das novidades. Não tenho do que reclamar. Estou até namorando”, comemora o aposentado com um sorriso largo no rosto.

A namorada que seu Eugênio conheceu no restaurante também tem uma história de superação. A viúva Maria Luzia da Silva, de 67 anos, que mora no Bairro Mariana, com as duas filhas e sete netos, disse que hoje não teria nem gás de cozinha para fazer a comida. “O Prato Fácil tem sido a salvação porque a gente multiplica. Com as seis marmitas que eu trago pra casa, comem 10 pessoas, incluindo minhas duas filhas e dois netinhos que ainda não estão na base do Programa. Ninguém fica sem comer. Eu deixo meus netos na escola e já venho cedo pra cá garantir as marmitas. É uma economia enorme, já que eu gasto somente R$ 12 por dia e o restante é o Governo quem paga”, diz ela.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, este é o objetivo do programa, “assim vamos conseguindo dar mais dignidade a essas famílias em vulnerabilidade social. O Prato Fácil, nesses dois anos vem atendendo a uma das maiores necessidades do ser humano, que é alimentar-se bem. Outro fator importante é que este alimento é adquirido a um preço acessível e a pessoa ainda pode escolher se come no estabelecimento ou leva para casa”, enfatizou.

ESTATÍSTICAS

Em quase dois anos de funcionamento, já foram servidas 1.486.331 (um milhão quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e um) refeições, das quais 1.078,903 (um milhão, setenta e oito mil e novecentos e três) em Porto Velho e 407.428 no interior.

Em todo o Estado, o investimento como contrapartida do governo foi de R$ 46,9 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Fecoep, vinculado à Seas.