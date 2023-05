A semana de 8 a 11 na Câmara dos Deputados foi marcada pela aprovação de prazo de validade indeterminado para laudo atestando autismo ou deficiência permanente.

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) tem se dedicado para melhorias de condições para pais e mães de crianças e jovens autistas no estado de Rondônia.

A Enfermagem demorou mas agora já pode comemorar. Foi sancionada lei que libera R$ 7,3 bilhões para pagamento do piso da categoria.

O trabalho da oposição critica ação do Supremo Tribunal Federal em defesa do PL das Notícias Falsas. Além disso, a coordenação do grupo da Reforma Tributária quer mais prazo para apresentação de relatório.

Outra ação importante da semana foi a aprovação de medida provisória que recria o programa Bolsa Família na Comissão mista.

Agora o deputado está no estado para ações de divulgação do mandato parlamentar. Em Vilhena, participou de encontro com o prefeito Delegado Flori para discutir as prioridades do município.

Também deu entrevista para o Site Extra de Rondônia e para rádio Positiva FM, a fim de aproximar os eleitores com a Câmara dos Deputados. Visitou a Fazenda Boa Hora, propriedade de floresta plantada localizada a 35 quilômetros de Vilhena.

Nesta sexta-feira, teve entrega de ambulância para o Hospital Regional. Os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Corumbiara e Chupinguaia formam a Região Cone Sul de Rondônia. Juntos, os municípios somam mais de 160 mil habitantes.

Coronel Chrisóstomo fez o compromisso de enviar 200mil para o Tiro de Guerra.

Além de Vilhena, o deputado visita os municípios de Espigão, Cerejeira e Pimenta Bueno. A destinação de emendas parlamentares é o destaque das visitas.