O fortalecimento na estrutura da Polícia Militar de Rondônia (PM-RO) tem refletido positivamente nas ações desenvolvidas pela Corporação, apontada como a primeira mais bem avaliada na região Norte do Brasil e a oitava mais bem avaliada do país, conforme pesquisa apresentada pelo Instituto Genial/Quaest, realizada entre os dias 13 e 16 de abril.

A informações foi destacada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, que enfatizou o comprometimento de cada policial, ao mesmo tempo que reforça os investimentos do Governo do Estado no setor de segurança pública.

O Instituto de Pesquisa, filiado à Abep (Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas), evidencia o salto que a Polícia Militar tem dado nos últimos anos. Esse reconhecimento de destaque, especialmente na região Norte do Brasil, se dá devido aos investimentos realizados pelo Governo de Rondônia, seja em tecnologia, valorização da carreira policial com a diminuição do interstício para promoção de oficiais e praças, bem como realização de cursos de formação, aperfeiçoamento e habilitação para o público interno.

“”É um orgulho para toda a população em ter a Polícia Militar reconhecida como uma instituição comprometida, eficiente e confiável. A confiança e o apoio da comunidade são essenciais para o sucesso das ações policiais, e a PMRO tem conquistado isso por meio de um trabalho transparente e voltado para as necessidades da sociedade”, disse o governador, destacando o compromisso do Governo do Estado em estruturar cada vez mais as forças de segurança estaduais.

Ainda tem a implementação tecnológica, onde a PMRO tem buscado implementar sistemas avançados de comunicação, como rádios digitais e softwares de gerenciamento operacional, e bem assim a implementação de sistema de monitoramento nas viaturas policiais, as quais são modernas e equipadas para o melhor conforto do profissional de segurança. Isso permite uma maior agilidade nas operações policiais, melhorando a resposta às ocorrências e fortalecendo o combate ao crime. Essas ações têm contribuído para elevar a qualidade do trabalho realizado pela instituição e, consequentemente, para sua excelente avaliação.

POLÍCIA CADA VEZ MAIS ATUANTE

O reconhecimento da sociedade ocorre quando se presencia mais policiamento nas ruas. Em Porto Velho, a PMRO tem executado um robusto programa implementado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec. O Programa Cidade Segura iniciado no começo de março, tem dinamizado a presença policial nas ruas, com uma elevada rotina operacional que viabiliza a realização de diversas operações policiais, visando conter os índices criminais e inibindo crimes pontuais, por meio de ações preventivas e repressivas. Operações como a Máximus, Disque Silêncio, Fio Desencapado, Reforço Policial, Comércio Seguro, Escola Segura e Mandatus, além das ações rotineiras de policiamento ostensivo, fazem com que a população se sinta amparada e protegida.

Para o Secretário da Sesdec, Felipe Vital, essas ações têm possibilitado uma maior sensação de segurança para a população. “O Governo de Rondônia tem dado uma diferenciada atenção para a segurança pública, empenhando investimentos para que ideias inovadoras que garantam mais sensação de segurança para a população sejam realidade, como tem sido. Lançamos recentemente um sistema de monitoramento em toda a Capital, com a instalação de Totens que viabiliza inclusive denúncias para o Centro Integrado de Comando e Controle”, disse.

COMPROMISSO

O comandante-geral da PMRO, coronel James Padilha se sente orgulhoso pela tropa que comanda e pelo nível de proximidade que a corporação mantém com a sociedade. “É motivo de orgulho para mim, pois ver minha querida instituição como destaque em nível nacional, significa dizer que a sociedade reconhece os trabalhos de nossa tropa, que reconhece o trabalho de gestão, planejamento e execução das políticas de segurança pública determinadas pelo Governo do Estado”, disse.

Nos últimos anos, o Governo de Rondônia tem aplicado recursos e garantindo investimentos para melhor equipar tanto a Polícia Militar, quanto às demais forças policiais do Estado. “São ações importantes que resultaram em melhores estruturas para nossos policiais. A PMRO foi reforçada com novas viaturas, armamentos e equipamentos, mas, também olhamos para a valorização de cada homem e mulher que cumprem a missão de servir e proteger a população”, finalizou o governador Marcos Rocha.